VIDEO Epopeea „misteriosului monolit”. De data aceasta a apărut în Canada. Prin câte țări s-a mai „plimbat” ciudatul obiect metalic

Având o formă dreptunghiulară şi aproape patru metri înălţime, misterioasa structură metalică a fost deja observată şi apoi a dispărut în alte regiuni canadiene în cursul lunii decembrie, în oraşele Vancouver şi Winnipeg.



La Toronto, mai multe persoane s-au grăbit să fotografieze straniul obiect şi au distribuit pozele pe reţelele de socializare. Într-una dintre aceste fotografii monolitul apare vandalizat cu graffitiuri făcute cu vopsea roşie.



Un prim obiect de acest fel a fost observat din elicopter la jumătatea lunii noiembrie într-o zonă deşertică izolată din Utah. Apoi monolitul a dispărut, ceea ce a dat naştere la speculaţii din domeniul science-fiction, infirmate mai târziu după ce s-a aflat că structura a fost demontată de patru bărbaţi care au dus-o spre o destinaţie necunoscută.



Apariţii similare au fost consemnate ulterior în mai multe locuri în lume, printre care o plajă a insulei britanice Wight, pe malul unui râu în Polonia, precum şi în România pe dealul Bâtca Doamnei din judeţul Neamţ, de unde a dispărut ulterior, fără să se ştie cine l-a luat.



Unii compară aceste obiecte cu monoliţii extratereşti din filmul SF din 1968 al regizorului Stanley Kubrick, "2001, Odiseea spaţială". Un colectiv din statul american New Mexico, denumit \"\"Cei mai faimos artist \"\" (The Most Famous Artist), a revendicat paternitatea monolitului din Utah, nu însă şi a celor descoperite în România, Marea Britanie sau Olanda.