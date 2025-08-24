Emisarul american pentru Ucraina, decorat la Kiev de către președintele Zelenski - VIDEO

Volodimir Zelenski și Keith Kellogg, la întâlnirea de la Washington din 18 august (Profimedia)
Volodimir Zelenski și Keith Kellogg, la întâlnirea de la Washington din 18 august (Profimedia)

Emisarul american pentru Ucraina a participat la celebrarea Zilei Independenței Ucrainei, la Kiev, alături de președintele Volodimir Zelenski, în timp ce eforturile diplomatice sub egida americană pentru soluționarea conflictului par să se împotmolească.

„Astăzi, reprezentantul special al preşedintelui Trump, generalul Keith Kellogg, se află în Ucraina”, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de premierul canadian Mark Carney, potrivit News.ro.

Kellogg a fost decorat cu Ordinul de Merit de către liderul ucrainean, în cadrul unei ceremonii de celebrare a 34 de ani de independenţă a Ucrainei, în prezenţa lui Carney şi a altor oficiali occidentali.

„Împreună, ucrainenii şi partenerii noştri, ne străduim să împingem Rusia spre pace”, a declarat Zelenski, în timpul ceremoniei.

În acelaşi timp, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat ţările occidentale că „încearcă să caute un pretext pentru a împiedica negocierile” de pace, într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia, difuzat pe Telegram.