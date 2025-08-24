„Astăzi, reprezentantul special al preşedintelui Trump, generalul Keith Kellogg, se află în Ucraina”, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de premierul canadian Mark Carney, potrivit News.ro.



Kellogg a fost decorat cu Ordinul de Merit de către liderul ucrainean, în cadrul unei ceremonii de celebrare a 34 de ani de independenţă a Ucrainei, în prezenţa lui Carney şi a altor oficiali occidentali.



„Împreună, ucrainenii şi partenerii noştri, ne străduim să împingem Rusia spre pace”, a declarat Zelenski, în timpul ceremoniei.

În acelaşi timp, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat ţările occidentale că „încearcă să caute un pretext pentru a împiedica negocierile” de pace, într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia, difuzat pe Telegram.



