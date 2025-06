Vizibil iritat de faptul că Iranul și Israelul au încălcat un armistițiu pe care el l-a mediat, Donald Trump a răbufnit în timpul unei transmisiuni în direct, folosind un cuvânt nepotrivit contextului, scrie Daily Mail.

„Avem două țări care se luptă atât de mult timp și atât de aprig, încât nu știu ce naiba fac (what the f*** they're doing - în original)," a declarat Trump în timp ce se îmbarca în Marine One, pentru a merge la summitul NATO din Olanda.

“They don’t know what the fuck they’re doing!”

Legendary moment from President Donald Trump who comes down hard on Israel and Iran.

If only all leaders could just tell the fucking truth like this!