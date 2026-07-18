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Trump amenință Canada cu noi taxe vamale din cauza poluării provocate de incendiile de vegetație:”SUA sunt invadate inutil de un aer murdar”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 12:41

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Canadei, acuzând-o că poluează aerul din nord-estul Statelor Unite din cauza incendiilor de pădure. Liderul de la Casa Albă a amenințat chiar cu impunerea unor noi taxe vamale, cu doar două zile înainte de finala Cupei Mondiale la fotbal, programată în apropiere de New York.

”SUA sunt inutil invadate de un aer murdar”

”Considerăm Canada responsabilă de faptul că nu își întreține corect pădurile (...) și SUA sunt inutil invadate de un aer murdar, poluat și periculos pentru sănătate (...), total inacceptabil! Îi voi telefona prim-ministrului în cursul zilei pentru a afla ce intenționează să facă”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

În mesajul său, liderul de la Casa Albă amenință de asemenea Canada cu taxe vamale mai mari pentru a acoperi ”costul acestei poluări”.

Chiar dacă anumite produse canadiene neincluse în acordul de liber-schimb nord-american sunt supuse de Washington unor taxe vamale temporare de 10%, nu este vorba decât de o minoritate a exporturilor.

Taxele vamale sectoriale instituite de Donald Trump, în special în sectoarele oțelului și aluminiului, vizează de asemenea Canada.

Văl gros de poluare în mai multe metropole americane

Fumul incendiilor de pădure din Canada a pătruns într-un văl gros de poluare în mai multe metropole americane, de la Chicago la Washington, trecând prin New York.

Într-o suburbie a metropolei americane este programată finala Cupei Mondiale la fotbal între Spania și Argentina duminică după-amiază.

Potrivit ultimelor date ale autorităților locale, situația continuă să se deterioreze în Canada, cu 207 incendii scăpate de sub control în întreaga țară, dintr-un total de 897 incendii active.

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