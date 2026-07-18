Trump amenință Canada cu noi taxe vamale din cauza poluării provocate de incendiile de vegetație:”SUA sunt invadate inutil de un aer murdar”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 12:41

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Canadei, acuzând-o că poluează aerul din nord-estul Statelor Unite din cauza incendiilor de pădure. Liderul de la Casa Albă a amenințat chiar cu impunerea unor noi taxe vamale, cu doar două zile înainte de finala Cupei Mondiale la fotbal, programată în apropiere de New York.

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