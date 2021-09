Grupul muzical Labelle i-a adus un omagiu, pe rețelele de socializare, numind-o „incredibil de talentată”, „un suflet frumos şi iubitor”, precum şi o „prietenă loială”.

Pe lângă grupul muzical Labelle, Dash și-a împrumutat vocea pentru înregistrările și spectacolele live ale unora dintre cei mai mari artiști din muzică, inclusiv Rolling Stones, Keith Richards, Stevie Wonder, Laura Nyro, Alice Cooper, Wilson Pickett sau Bo Diddley, relatează NBC.

De asemenea, a avut o carieră solo extrem de profitabilă, având succes cu piese precum „Sinner Man” din 1978 și „Low Down Dirty Rhythm”, mai scrie sursa citată.

Cine a fost artista Sarah Dash

Născută în Trenton, fiind fiica unui pastor, Dash a început să cânte muzică gospel. După ce s-a mutat la Philadelphia în anii ’60, aceasta le-a cunoscut pe Patti LaBelle, Cindy Birdsong și Nona Hendryx, iar cvartetul a format în curând Bluebelles, care mai târziu va deveni Patti LaBelle și Bluebelles. În 1967, Birdsong a părăsit grupul pentru a se alătura Supremelor, iar trio-ul și-a schimbat numele în Labelle.

În urma contractului semnat cu Warner Bros Records, Labelle a lansat albumul de debut în 1971, urmat de „Moon Shadow” în 1972. Succesul principal al lui Labelle a venit cu un trio de albume lansate la mijlocul anilor 1970: „Nightbirds”.

A produs one-woman show-uri ca „Dash of Diva” şi „Sarah: One Woman”, în anii 1990, şi cu Labelle, reunit în 1995, a lansat piesa de succes „Turn It Out”. În 2008, grupul s-a reunit din nou pentru a lansa un album, „Back to Now”, produs de Lenny Kravitz şi Wyclef Jean, între alţii.

Sarah Dash a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2003 şi a fost Music Ambassador al Trenton, susţinând extinderea artelor performative în oraş.