Robert Fyfe a jucat timp de de 25 de ani într-un cunoscut serial. Actorul a murit la vârsta de 90 de ani, anunță bbc.com.

Robert Douglas Fyfe a fost un actor scoțian, cunoscut mai ales pentru rolul său de Howard în sitcomul britanic de lungă durată Last of the Summer Wine (Ultimul vin de vară) din 1985 până în 2010.

El a interpretat rolul lui Howard Sibshaw, soțul îngâmfat al lui Pearl, care încerca mereu să își ascundă aventura pasională cu Marina.

Maxine Hoffman, managerul lui Fyfe, a declarat, conform sursei citate, că actorul scoțian a fost „cel mai încântător client pe care și l-ar putea dori cineva”. „A fost un actor cu adevărat talentat și versatil și foarte iubit de toți cei cu care a lucrat”, a adăugat ea.

Fyfe a apărut în primul episod din Dr. Finlay’s Casebook în 1962 și a mai fost văzut în Coronation Street, Z Cars, Angels, The Onedin Line, Survivors, The Gentle Touch și Monarch of the Glen. Printre filmele sale de film se numără The 51st State, Cloud Atlas și Babel.

Soția sa, Diana, a murit cu câteva săptămâni înaintea lui.