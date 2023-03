Anchetatorii spun că bănuiesc că trupul femeii era în frigider de cel puțin șase luni, plasând dispariția și moartea sa violentă, undeva în cursul anului 1994.

„Am identificat-o prin intermediul tehnologiei moderne”, a declarat șeriful din San Joaquin.

Investigatorii au colaborat cu o companie de genealogie criminalistică implicată în rezolvarea așa-ziselor „cazuri înghețate” și care le-a oferit o pistă. Autoritățile au obținut probe ADN de la mama și fiica femeii, iar acestea s-au potrivit ducând astfel la identificarea cadavrului după aproape trei decenii.

Amanda fusese văzută ultima dată într-un complex de apartamente din Napa cu un bărbat neidentificat încă pe care îl întâlnise într-o unitate de dezintoxicare, potrivit declarațiilor date acum de familie. De altfel, până acum familia nici nu depusese o plângere pentru o persoană dispărută și a fost șocată când a aflat că rămășițele erau ale Amandei.

„Era o femeie de 30 de ani, care stătea singură și avea propria ei viață. Familia pur și simplu nu știa de ea. (…) Este cam greu să investighezi cine a ucis pe cineva dacă nu știi cine este victima”, a precizat șeriful.

RT to spread the word - We’re calling the public for assistance!



Now that Amanda has been identified, we need your help with information regarding the #murder of Amanda Lynn Schumann Deza.



Please contact our cold case unit at 209.468.5087 or by email at coldcase@sjgov.org pic.twitter.com/auIpPm6uV3