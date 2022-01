Remuneraţia primită în 2021 de directorul general de la Apple Inc, Tim Cook , a fost de 1.447 de ori mai mare decât cea a unui angajat obişnuit al grupului informatic american, arată documentele remise joi către autorităţile bursiere, scrie Reuters.



Graţie recompenselor sub formă de acţiuni de care a beneficiat, Tim Cook a câştigat anul trecut aproape 100 de milioane de dolari în total. Comparativ, în 2021 remuneraţia medie a unui angajat Apple a fost de 68.254 de dolari.



În 2020, remuneraţia medie a unui angajat Apple a fost de 57.783 de dolari iar remuneraţia lui Tim Cook a fost de 256 de ori mai mare.



În ultimii doi ani, producătorul telefoanelor iPhone a profitat de cerea solidă pentru produsele şi serviciile sale, în contextul în care consumatorii care au lucrat de acasă au alocat bani pentru a-şi achiziţiona telefoane sau echipamente IT mai performante. În exerciţiul fiscal 2021, veniturile Apple au crescut cu peste 30% până la 365,82 miliarde de dolari, ceea ce a impulsionat şi preţul acţiunilor Apple, care recent a devenit prima companie cu o capitalizare de piaţă de 3.000 de miliarde de dolari.



Salariul de bază al lui Tim Cook a rămas în 2021 la trei milioane de dolari dar a primit acţiuni în valoare de 82,3 milioane de dolari, alte 12 milioane de dolari pentru că Apple a atins anumiţi indicatori precum şi suma de 1,4 milioane de dolari pentru călătorii cu avionul, planul său de pensii de tip 401(k), prime de asigurări şi alte cheltuieli. În total, anul trecut Tim Cook a fost recompensat cu 98,7 milioane de dolari, comparativ cu 14,8 milioane de dolari în 2020.



Tim Cook a preluat postul de CEO al Apple în luna august 2011, după demisia fondatorului Steve Jobs. În perioada care a trecut de la acea dată şi până acum cotaţia acţiunilor Apple a crescut cu peste 1.000%.



Potrivit unui studiu realizat de Economic Policy Institute, în anul 2020 un director de companie din SUA a fost plătit, în medie, de 351 de ori mai mult decât un angajat obişnuit