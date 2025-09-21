Potrivit publicaţiei, directorul angajatul OMV – a cărui identitate nu a fost dezvăluită – ar fi intrat în atenţia autorităţilor după întâlniri repetate cu un diplomat rus suspectat de serviciile occidentale că ar fi agent al FSB, serviciul de informaţii intern al Rusiei. Direcţia austriacă de Securitate de Stat şi Informaţii l-ar fi monitorizat timp de mai multe luni, scrie news.ro.

OMV a confirmat pentru Reuters că a reziliat imediat contractul angajatului şi a precizat că ”sprijină pe deplin” autorităţile competente.

”Din motive de protecţie a datelor, nu putem comenta alte detalii legate de relaţiile de muncă individuale”, a transmis un purtător de cuvânt.

Ministerul de Externe austriac a declarat că este la curent cu acuzaţiile şi cu procedurile penale în curs împotriva diplomatului rus. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost convocat şi i s-a cerut să renunţe la imunitatea diplomatică.

”În caz contrar, ar fi fost declarat persona non grata şi obligat să părăsească Austria”, a spus ministerul.

Revista Profil a scris că angajatul OMV fusese detaşat temporar la compania Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) din Emiratele Arabe Unite, care deţine 25% din OMV. Cele două urmează să îşi unească afacerile cu poliolefine, pentru a crea un gigant în industria chimică, evaluat la 60 de miliarde de dolari.

Nici compania arabă, nici Ministerul rus de Externe nu au fost disponibile pentru reacţii.