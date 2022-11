Trevaunance Cove, un loc care se putea lăuda cu o mare de nuanță turcoaz, a devenit un real coșmar, după ce apele uzate au ajuns aici. O ploaie abundentă a lovit zona, determinând deversarea apelor uzate în ocean. Acum, apa nu doar că și-a schimbat culoarea, dar are și un miros insuportabil.

Inițial, autoritățile au anunțat că nu mai are nuanța de turcoaz din cauza scurgerilor de pe câmpurile agricole. Ulterior, compania de apă a recunoscut că a permis pomparea apelor reziduale pentru ca acestea să nu ajungă în casele oamenilor.

‘90% rain’ yeah…”SWW sewage discharge this morning at StAgnes. Unbelievable. A dad just got out this arvo and said to his 3 year old ‘Best wash the sewage off…’ It is still stinking. No way am I surfing in that. @Feargal_Sharkey @sascampaigns @HugoSAS pic.twitter.com/OMEc0vZpJY