Centrul de Susţinerea Operaţiunilor (OSF), tabăra de bază şi la alte instalaţii aflate la 2.900 de metri altitudine, situate la aproximativ 1.700 de kilometri nord de Santiago de Chile, au fost acoperite de zăpadă, relatează AFP.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha