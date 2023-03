Senatul american a votat miercuri pentru abrogarea legii care a autorizat Guvernul SUA să declanșeze Războiul din Irak, 20 de ani după invazia SUA, începută în 20 martie 2003, la comanda fostului președinte George W. Bush, pentru a-l înlătura de la putere pe Saddam Hussein.

În ultimii ani au eșuat numeroasele încercări de a abroga AUMF – autorizația de utilizare a forței militare – care i-au oferit președintelui SUA largi puteri de a conduce operațiuni militare fără aprobarea Congresului, notează CNN.

Legea „autorizării folosirii forţei militare” (AUMF) din 2002 i-a permis lui George W. Bush să invadeze Irakul în 2003 și anterior, în 1991, tatălui său - George H. W. Bush să atace Irakul după ce forţele lui Saddam Hussein au invadat Kuwaitul.

”Statele Unite, Irakul şi lumea întreagă s-au schimbat din 2002 şi a venit timpul ca legile noastre să recupereze întârzierile faţă de aceste schimbări, nu mai există nicio justificare”, a declarat şeful majorităţii democrate în Senat Chuck Schumer.

”Aceste AUMF şi-au depăşit validitatea. Anularea (acestor legi) nu va avea niciun impact asupra turpelor noastre din străinătate şi nici asupra capacităţilor noastre de asigurarea securtăţii americanilor”, a subliniat Schumer

Proiectul merge la Camera Reprezentanților SUA pentru vot. Președintele republicanilor din Camera Reprezentanților și-a anunțat deja sprijiinul. Iar măsura pare să aibă șanse mari să treacă, deși nu se știe dacă vor mai fi făcute modificări.

Și Casa Albă a transmis că sprijină măsura de abrogare a autorizațiilor din 1991 și 2002 de utilizare a forței în Irak. În cazul în care va trece de ambele camere ale Congresului american, măsura va marca o încheiere oficială a conflictelor și o reafirmare simbolică a capacității Congresului de a-și folosi autoritatea în acest sens. Președintele Joe Biden s-a angajat să promulge legea, în cazul în care ajunge pe biroul său, dar e necesar să fie adoptată şi în Camera Reprezentanţilor, controlată de republicani.

Textul ce prevede revocarea AUMF a fost adoptat miercuri de Senat cu 66 de voturi la 30.

It's official- the Senate has voted 66-30 to repeal the 2002 Iraq AUMF. This vote was a long time coming... pic.twitter.com/O2SFiMyE3l