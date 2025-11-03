Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, cu epicentrul localizat în apropierea orașului Herat. Potrivit US Geological Survey, acesta este al patrulea cutremur major care lovește regiunea în mai puțin de o lună. Locuitorii au fost surprinși în plină zi, iar replicile au continuat să se simtă ore întregi după șocul inițial, scrie Daily Mail.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății Publice a declarat că seismul a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 320.

În capitala afgană Kabul, Ministerul Apărării a anunțat că echipele de salvare și ajutor de urgență au ajuns în zonele afectate de cutremur și au început operațiunile de salvare, inclusiv transportul răniților și sprijinirea familiilor afectate.

Un reprezentant al Agenției pentru Managementul Dezastrelor din Afganistan, a precizat că majoritatea răniților au suferit leziuni ușoare și au fost externați după ce au primit îngrijiri medicale de bază.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a transmis într-o postare pe platforma X că seismul a lovit provinciile Balkh, Samangan și Baghlan, provocând victime și pierderi materiale.