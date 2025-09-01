Primul cutremur, cu magnitudinea de 6.0 Richter, a avut loc în jurul orei 23:47, ora locală, la o adâncime de doar 8 kilometri, ceea ce a amplificat efectele devastatoare asupra locuințelor. La doar 20 de minute distanță, un al doilea seism de 4.5 magnitudine a lovit aceeași regiune. Seismul a fost resimțit până în Islamabad, în Pakistan, la peste 300 km distanță

Distrugeri masive și acces dificil

Zeci de sate au fost complet distruse, iar echipele de salvare se luptă cu terenul accidentat, alunecările de teren și lipsa infrastructurii pentru a ajunge la supraviețuitori, potrivit The Sun. „Numărul victimelor este probabil mult mai mare, dar accesul în zonele afectate este extrem de dificil,” a declarat Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății.

Guvernul taliban a mobilizat echipe de intervenție din capitală și din provinciile învecinate, iar spitalele din apropiere sunt deja supraaglomerate.

BREAKING: A 6.7 magnitude earthquake jolted the Afghanistan-Pakistan border region



Tremors felt in Islamabad. In Satin village, Darah-e Noor district, residents are rescuing people trapped under debris after a house roof collapsed — DisasterAlert (@DisasterAlert2) September 1, 2025

Alertă internațională

Sistemul PAGER al USGS a emis o alertă portocalie, indicând un dezastru cu pierderi umane și economice semnificative. Organizațiile umanitare internaționale au fost îndemnate să intervină rapid pentru a sprijini eforturile de salvare.

Aceasta este una dintre cele mai grave catastrofe naturale care au lovit Afganistanul în ultimii ani, într-o regiune deja afectată de instabilitate și lipsa resurselor. Autoritățile continuă să actualizeze bilanțul pe măsură ce informațiile din zonele izolate devin disponibile.