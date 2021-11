Un expert care i-a făcut o primă evaluare atacatorului, un refugiat politic sirian în vârstă de 27 de ani sosit în Germania în 2014, a ajuns la concluzia că tânărul suferă de “schizofrenie delirantă şi paranoidă” şi are o alterare puternică a răspunderii penale, a declarat procurorul din Nurnberg-Furth care instrumentează dosarul, Gerhard Neuhof.



Tânărul a afirmat că se simte urmărit de poliţiştii care îl supraveghează şi îl caută pentru a-l înnebuni.



Atacatorul nu face obiectul unei măsuri speciale din partea poliţiei. Sirianul a fost internat în aşteptarea unor investigaţii amănunţite.



„Nu există niciun element care să indice că atacul ar fi avut motivaţie islamistă”, a declarat Sabine Nagel, reprezentantă a poliţiei.



Sâmbătă dimineaţă, cu puţin înainte de ora 09:00, poliţia germană a fost alertată cu privire la faptul că un bărbat cu cuţit ataca pasageri în trenul Intercity Express 928, care se deplasa de la Regensburg la Nurnberg. Folosind un briceag de 8 centimetri, bărbatul a atacat mai întâi in tânăr de 26 de ani care se afla în acelaşi vagon, rănindu-l la cap. Apoi, sirianul a atacat un bărbat de 60 de ani, pe care l-a rănit la cap şi la piept. A treia persoană rănită a fost un bărbat tot de aproximativ 60 de ani, scrie hotnews.ro



Atacatorul a fugit apoi în alt vagon, unde l-a înjunghiat în partea superioară a corpului pe un bărbat în vârstă de 39 de ani.



Cele patru victime au fost transportate la spitale din apropiere. Agresorul nu a opus rezistenţă în momentul în care a fost reţinut.



Atacatorul se află în Germania din 2014 şi a primit azil în 2016. El are domiciliul în Passau.



Cu o zi înainte de atac, bărbatul şi-a pierdut locul de muncă. În 2020, el a fost condamnat pentru mici escrocherii.