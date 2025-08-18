Fotografia de pe coperta albumului Wish You Were Here a revenit în memoria fanilor după ce, zilele trecute, a murit renumitul cascador de la Hollywood care a acceptat provocarea de a fi incendiat pentru a ilustra viziunea graficienilor Aubrey Powell și Storm Thorgerson. La scurt timp, datorită coincidenței cu întâlnirea crucială dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, mai mulți internauți au făcut o asociere ironică cu imaginea emblematică a albumului Pink Floyd.

Având în vedere impresia generală lăsată de întâlnirea celor doi lideri — în care Putin a părut să iasă învingător — mulți au atribuit lui Donald Trump rolul omului de afaceri în flăcări, simbol al unei negocieri pierdute cu zâmbetul pe buze.

Creatorii imaginii de pe coperta discului Pink Floyd au explicat că au încercat să sugereze absență emoțională și fizică. “Atunci când oamenii își retrag angajamentul — prezența lor emoțională — și devin absenți, o fac adesea din teama de a fi răniți sau „arși.” De aici, imaginea unui om în flăcări — un om mistuit de foc”.

Nu este pentru prima dată când imagini care au ilustrat albume Pink Floyd sunt legate de Donald Trump. În timpul vizitei acestuia la Londra, în 2018, un balon uriaș care îl înfățișa pe liderul de la Casa Albă ca un copil furios în scutec, cu telefonul în mână, a fost lansat deasupra Parlamentului britanic, iar o serie de comentatori au remarcat similitudinea cu celebrul porc zburător de pe coperta albumului ”Animals”, un simbol al corupției, aroganței și puterii abusive.