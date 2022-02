Anunţul desfăşurării unor trupe aproape de graniţa ucraineană a fost făcut de ministrul apărării la o conferinţă de presă după o reuniune a comitetului naţional de securitate, la care premierul Viktor Orban a cerut ca armata să ia măsuri de prevenire a oricărei posibile incursiuni armate dinspre Ucraina, relatează agenţia TVR.

Viktor #Orban asked defence minister Tibor Benko to prevent armed groupings from entering the country; troops & military material are transferred to #Hungary's eastern part to carry out humanitarian & border protection tasks if necessary. (Photo: MTI) pic.twitter.com/v8BI6K57KX