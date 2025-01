Nord-coreenii susțin că noua rachetă balistică, cu rază intermediară de acțiune și dotată cu un focos hipersonic, va ține sub control situația din regiunea Pacificului.

Lansarea a avut loc în timp ce secretarul de stat Antony Blinken se afla la Seul pentru discuții cu liderii Coreei de Sud.

De asemenea, Kim Jong-Un a declarat că racheta face parte dintr-un plan de autoapărare, nicidecum pentru acțiuni ofensive.

VIDEO: North Korean state TV aired footage showing the test launch of an upgraded version of North Korea’s solid-fuel hypersonic intermediate-range ballistic missile (IRBM) on Monday. pic.twitter.com/VhKKcC1q9k