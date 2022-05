Autovehiculele care transportă ajutoare umanitare pentru Ucraina şi trec Dunărea cu bacul la Isaccea trebuie să plătească cel puţin 50 de euro, în condiţiile în care până la mijlocul săptămânii trecute societatea Navrom Bac din Galaţi, care asigură traversarea fluviului, asigura gratuit acest serviciu.



Astfel, un TIR care transportă ajutoare în Ucraina plăteşte la Isaccea 50 de euro pentru traversarea Dunării cu bacul, iar un autovehicul cu o lungime de peste 20 de metri achită un tarif de 80 de euro pentru o trecere.



Decizia de a taxa toate mijloacele de transport şi toate persoanele care utilizează bacul a fost luată în contextul în care societatea privată nu a primit niciun leu de la statul român pentru cursele gratuite efectuate de la începutul războiului din Ucraina.



"Există o hotărâre de Guvern prin care se decontează serviciile oferite persoanelor cu domiciliul în Ucraina, dar în anexa doi a hotărârii se cere numărul de înmatriculare al autotirului, aşa încât serviciile oferite persoanelor fără maşini nu se decontează, iar societatea nu poate primi sprijin din partea statului", a precizat, pentru AGERPRES, directoarea Navrom Bac, Mara Vasilache.



Ea a amintit că, în primele zile de la declanşarea războiului din Ucraina, societatea a acordat gratuitate şi la trecerea Dunării cu bacul între Tulcea şi Galaţi.



"Societatea are şi trecerea de la IC Brătianu (sat în judeţul Tulcea de unde se trece cu bacul în oraşul Galaţi - n.r.), iar până când autorităţile s-au organizat azilanţii mergeau direct la Galaţi şi treceau Dunărea cu autocarele. Au fost curse speciale pentru persoanele din Ucraina, dar societatea nu a încasat tariful pentru aceste curse. Din 11 aprilie, noi am început să taxăm TIR-urile, mai puţin convoaiele umanitare şi pasagerii din Ucraina", a mai spus Mara Vasilache.



Datele societăţii private arată că în perioada februarie - mai, 3.546 de TIR-uri, 3.730 de autoturisme, 1.271 de microbuze şi 22.821 de persoane au trecut din Isaccea, România, spre Orlivka, Ucraina, în timp ce 3.240 de TIR-uri, 9.578 de autoturisme, 1.145 de microbuze şi 85.116 persoane au trecut din Ucraina spre România.



"Trebuie să se înţeleagă foarte bine faptul că, chiar dacă pe malul românesc al Dunării nu am avut niciun pasager, bacul a plecat gol spre Ucraina pentru a-i prelua pe refugiaţii ucraineni, ceea ce înseamnă că noi nu am avut nicio încasare pe cursa respectivă. În baza contractului încheiat cu partenerul ucrainean, noi primim lunar 12.500 de euro, dar suma este insuficientă în condiţiile actuale. Ne aşteptam ca statul să deconteze combustibilul consumat şi salariile angajaţilor", a mai spus Mara Vasilache.

Potrivit acesteia, societatea are acum în conturi circa 1,1 milioane de lei şi trebuie să plătească peste 500.000 de lei pentru salariile celor aproximativ 120 de angajaţi din Galaţi şi Isaccea.