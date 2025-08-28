Clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de atacul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei din timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat ambasadoarea UE în Ucraina Katarina Mathernova.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

La rândul său, șefa afacerilor externe a UE Kaja Kallas a declarat că atacul Rusiei din timpul nopții a fost „o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

O reacție a venit și din partea președintelui Consiliului European, António Costa. Oficialul european a afirmat că pagubele aduse clădirii delegației UE din Kiev au fost „deliberate”, adăugând că este „îngrozit” de atacurile rusești.

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a transmis Costa.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

„Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”, a transmis și comisara UE pentru extindere, Marta Kos, într-o declarație pe rețelele sociale.

„Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile acestora și toți ucrainenii care îndură această agresiune”, a mai spus Marta Kos.

Atacurile rusești au loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a intensificat presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești.

De cealaltă parte, Moscova și-a susținut cererile maximaliste, solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, spunând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.