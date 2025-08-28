Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații: "UE nu se va lăsa intimidată" GALERIE FOTO

Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații/ X
Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații/ X
Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații/ X
Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații/ X
Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații/ X
Clădirea ambasadei UE la Kiev, lovită de un atac rusesc devastator. Moscova, acuzată că a vizat deliberat diplomații/ X

Clădire ambasadei Uniunii Europene la Kiev a fost lovită de atacul rusesc de joi dimineață, atacul provocând pagube semnificative. Atacul Rusiei „a vizat diplomații, încălcând în mod direct Convenția de la Viena”, acuză ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha.

Clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de atacul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei din timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat ambasadoarea UE în Ucraina Katarina Mathernova.

La rândul său, șefa afacerilor externe a UE Kaja Kallas a declarat că atacul Rusiei din timpul nopții a fost „o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

O reacție a venit și din partea președintelui Consiliului European, António Costa. Oficialul european a afirmat că pagubele aduse clădirii delegației UE din Kiev au fost „deliberate”, adăugând că este „îngrozit” de atacurile rusești.

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a transmis Costa. 

„Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”, a transmis și comisara UE pentru extindere, Marta Kos, într-o declarație pe rețelele sociale.

„Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile acestora și toți ucrainenii care îndură această agresiune”, a mai spus Marta Kos.

Atacurile rusești au loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a intensificat presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești.

De cealaltă parte, Moscova și-a susținut cererile maximaliste, solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, spunând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.