Un avion de vânătoare rusesc a fost doborât în districtul ucrainean Cernihiv, unde pilotul numit „Krasnoyartsev” a fost arestat, potrivit presei de stat din Ucraina. Copilotul avionului, care ar fi un Suhoi, nu a supravieţuit.

Potrivit adevarul.ro, acelaşi pilot ar fi participat la operaţiuni aeriene ruse în Siria şi a ucis mulţi sirieni în ultimii ani.

The captured pilot Krasnoyartsev is in the same photo with Putin, Shoigu and Assad. It seems that this is not the first time when he has bombed the peaceful cities. pic.twitter.com/vJsesZBrXO