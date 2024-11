Kamala Harris și-a început cariera ca procuror districtual - sau procuror principal - pentru comitatul Alameda şi, din 2004 până în 2011, pentru oraşul San Francisco.

Următoarea sa promovare a fost în funcţia de procuror general al Californiei, devenind prima femeie şi prima persoană de culoare aleasă în această funcţie în cel mai populat stat american.

S-a folosit de acest impuls pentru a se lansa cu succes în 2016 în cursa pentru funcţia de viitor senator al Californiei, poziţie din care a atras atenţia cu stilul său de procuror în cadrul audierilor în comisii.

Dar o candidatură prezidenţială în 2020, care a început cu mulţimi mari şi momente de dezbateri importante, a eşuat, deoarece Kamala Harris nu a putut să îşi articuleze ideologia şi platforma politică, scrie news.ro. Campania sa a murit în mai puţin de un an, iar Biden a fost cel care a readus-o în lumina reflectoarelor naţionale pe femeia acum în vârstă de 60 de ani, adăugând-o pe lista sa ca potenţial vicepreşedinte.

În campania electorală din 2020, ea a afişat înclinaţii de stânga cu privire la imigraţie, drepturile LGBT şi alte probleme, dar s-a confruntat cu atacuri repetate cu privire la trecutul său de procuror.

Kamala Harris s-a concentrat pe mai multe iniţiative-cheie în timp ce se afla la Casa Albă şi a avut un rol esenţial în multe dintre cele mai apreciate realizări ale administraţiei Biden.

Ea a stabilit un nou record pentru cele mai multe voturi de departajare exprimate de un vicepreşedinte în istoria Senatului, contribuind la adoptarea Legii privind reducerea inflaţiei şi a Planului american de salvare, care a oferit plăţi de stimulare în era Covid şi alte ajutoare.

De asemenea, Biden a invitat-o pe Harris să conducă eforturile de abordare a cauzelor profunde ale migraţiei, în contextul unui aflux record de migranţi fără documente la frontiera dintre SUA şi Mexic.

Mai recent, Harris a fost persoana de contact a administraţiei pentru a sublinia prejudiciile cauzate de interdicţiile privind avortul după ce Curtea Supremă a anulat în 2022 cauza Roe v Wade, precedentul de jumătate de secol care garanta dreptul la avort.

Bătălia pentru drepturile de reproducere a fost în centrul atenţiei în timpul Convenţiei Democrate din august, aliniindu-se perfect cu un mesaj mobilizator mai larg: libertatea.

În discursul său de deschidere a DNC, cel mai important discurs din cariera sa, Harris i-a criticat pe Trump şi pe republicani ca fiind arhitecţii eforturilor nepopulare de a restricţiona accesul la avort în întreaga ţară.

„Pur şi simplu, şi-au pierdut minţile”, a spus ea, promiţând să restabilească protecţia oferită de cazul Roe.

Cine este Kamala Harris

Kamala Harris s-a născut la 20 octombrie 1964 în Oakland, California, din doi părinţi imigranţi: o mamă de origine indiană şi un tată de origine jamaicană.

În introducerea cărţii sale de memorii din 2019, „The Truths We Hold”, Harris a menţionat că numele ei se pronunţă „comma-la, ca semnul de punctuaţie” şi că înseamnă „floarea de lotus”, un simbol important în cultura indiană.

Tatăl lui Harris, care întâmplător se numeşte Donald, ca şi contracandidatul ei la Casa Albă, a emigrat în Statele Unite din Jamaica pentru a studia economia la Universitatea Berkeley din California. În prezent, este profesor emerit de economie la Stanford.

Mama sa, Shyamala Gopalan Harris, a imigrat în SUA din sudul Indiei la sfârşitul anilor 1950. Şi-a obţinut doctoratul în nutriţie şi endocrinologie la Berkeley şi a devenit o cercetătoare renumită în domeniul cancerului de sân înainte de a deceda în 2009.

Harris scrie că părinţii ei „s-au cunoscut şi s-au îndrăgostit la Berkeley în timp ce participau la mişcarea pentru drepturile civile”, dar cuplul a divorţat mai târziu, când Harris şi sora ei, Maya, erau mici.

Au fost crescute în principal de mama lor singură, iar Kamala Harris vorbeşte adesea despre lecţiile primite.

„A fost dură, curajoasă, o deschizătoare de drumuri în lupta pentru sănătatea femeilor”, a declarat Kamala Harris la Convenţia Democrată. „Ne-a învăţat să nu ne plângem niciodată de nedreptate, ci să facem ceva în privinţa ei”, a adăugat ea.

Kamala Harris a crescut implicată cu precădere în moştenirea sa indiană, însoţindu-şi mama în vizitele în India, dar a spus că mama sa a introdus-o atât pe sora sa mai mică, Maya, cât şi pe ea în cultura comunităţii de culoare din Oakland.

„Mama mea a înţeles foarte bine că creşte două fiice de culoare”, a scris ea în autobiografia sa The Truths We Hold.

„Ştia că patria ei adoptivă ne va vedea pe mine şi pe Maya ca fete de culoare şi era hotărâtă să se asigure că vom deveni femei de culoare încrezătoare şi mândre”, afirmă Kamala Harris.

Rădăcinile şi educaţia ei biracială ar putea să o facă să se implice mai uşor şi să atragă mulţi americani. Acele zone din ţară cu schimbări demografice rapide - schimbări suficiente pentru a modifica politica unei regiuni - o văd ca pe un simbol aspiraţional.

Dar Kamala Harris operează cu uşurinţă şi în comunităţile predominant albe. Primii ei ani au inclus o perioadă în Canada. Când mama sa a acceptat un post de profesor la Universitatea McGill, Kamala şi sora sa mai mică Maya au plecat cu ea, urmând cursurile şcolii din Montreal timp de cinci ani.

Kamala Harris spune că s-a simţit întotdeauna confortabil cu identitatea sa şi se descrie pur şi simplu ca „americancă”.

Ea a declarat pentru Washington Post în 2019 că politicienii nu ar trebui să se încadreze în compartimente din cauza culorii sau originii lor.

„Punctul meu de vedere a fost: Eu sunt cine sunt. Sunt bine cu asta. S-ar putea să fie nevoie să vă daţi voi seama, dar mie îmi convine”, a spus ea.

În 1982, Harris s-a înscris la Howard University, o universitate istorică a negrilor din inima Washington DC.

Acolo, s-a alăturat Alpha Kappa Alpha, cea mai veche frăţie de culoare din ţară, şi a obţinut o diplomă de licenţă în ştiinţe politice şi economie. Ulterior, va deveni prima absolventă HBCU care va fi aleasă vicepreşedinte.

După terminarea facultăţii, Harris s-a întors în California şi a urmat cursurile Facultăţii de Drept la Universitatea Hastings din California.

Când a decis să urmeze o carieră de procuror în biroul procurorului districtual, Harris spune că ştia că va trebui să îşi apere alegerea în faţa prietenilor şi a familiei.

„America are o istorie profundă şi întunecată de oameni care folosesc puterea procurorului ca instrument al nedreptăţii”, a scris ea în memoriile sale. „Dar am ştiut, de asemenea, că ceea ce era greşit cu sistemul nu trebuia să fie un fapt imuabil. Şi am vrut să fiu o parte din schimbarea acestui lucru”, a explicat ea.

După absolvirea facultăţii de drept, Harris a petrecut trei decenii ca procuror, ocupând funcţia de procuror adjunct al districtului Alameda din Oakland, înainte de a fi aleasă în 2004 procuror al districtului San Francisco.

În 2011, Harris a devenit primul american de culoare, prima femeie şi primul american de origine asiatică ales procuror general al Californiei.

În perioada în care a fost procuror general, Harris l-a cunoscut şi s-a împrietenit cu fiul cel mare al lui Biden, Beau, care a fost, de asemenea, procuror general al statului Delaware.

În timpul campaniei sale prezidenţiale din 2020, dosarul lui Harris în calitate de procuror - şi, ulterior, în calitate de cel mai înalt responsabil cu aplicarea legii din California - a fost analizat cu atenţie, activiştii progresişti şi apărătorii aplicării legii punând la îndoială mai multe decizii pe care le-a luat în funcţie, inclusiv poziţia sa împotriva pedepsei cu moartea.

Kamala Harris, candidată la președinția SUA

Cariera sa de la procuror la politician a fost definită de multe premiere: A fost primul senator american de origine indiană din ţară şi prima femeie procuror general din California şi din Asia de Sud. Harris este prima femeie care a devenit vicepreşedintă, precum şi prima persoană de culoare sau asiatică americană care a ocupat această funcţie.

Acum, Harris ar putea fi pe punctul de a deveni prima femeie preşedinte a ţării.

În 2015, Harris a lansat o campanie pentru Senatul SUA, încercând să o înlocuiască pe Barbara Boxer, senator de lungă durată din California.

Atât fostul preşedinte Barack Obama, cât şi vicepreşedintele de atunci Biden i-au susţinut campania, iar Harris avea să scrie mai târziu în memoriile sale că noaptea alegerilor din 2016 a fost „suprarealistă” din multe motive - nu doar pentru că a câştigat.

„Am fost un senator ales al SUA - prima femeie de culoare din statul meu şi a doua din istoria naţiunii care a obţinut această funcţie”, a scris ea.

În timpul mandatului său în Senatul SUA, Harris a făcut parte din Comisia Judiciară a Senatului, precum şi din Comisia Selectată pentru Informaţii, înainte de a-şi lansa candidatura pentru Casa Albă în 2019.

Decizia lui Biden de a o alege ulterior pe Harris drept coechipieră a fost o surpriză pentru unii, dar el avea să o descrie drept „cea mai bună decizie pe care a luat-o”.

La 20 ianuarie 2021, Harris a depus jurământul ca prima femeie, prima de culoare şi primul vicepreşedinte sud-asiatic al ţării. În rolul său de preşedinte al Senatului, potrivit Casei Albe, Harris a stabilit un nou record pentru cele mai multe voturi de departajare exprimate de un vicepreşedinte.

Decizia preşedintelui Joe Biden din iulie de a pune capăt candidaturii sale pentru realegere şi de a o susţine pe vicepreşedinta Kamala Harris ca să-l înlocuiască în campanie a bulversat cursa prezidenţială şi a pus-o din nou în lumina reflectoarelor pe Kamala Harris.