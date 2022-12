Președintele Ucrainei - Volodimir Zelenski a vorbit despre războiul din ţara sa şi despre suferinţa cetăţenilor ucraineni de la invazia rusă din 24 februarie, într-un interviu acordat din Kiev jurnalistului american David Letterman şi care a fost filmat într-o staţie de metrou din capitala ucraineană, pentru o ediție specială Netflix - Next Guest.



Când Letterman l-a întrebat despre viitorul său şi despre viitorul Ucrainei, liderul de la Kiev a răspuns că, cel mai probabil, ''voi continua să fiu preşedinte, deşi, sincer, nu mă gândesc la ce va veni după, nu sunt pregătit încă''.

David Letterman w Kijowskim metrze przeprowadził wywiad z Wołodymirem Załenskim. Powiem wam, że to są takie dość historyczne wywiady... Wychodzi na to, że jutro premiera na Netflix. pic.twitter.com/CNrsCXRQzf

''Dar mi-ar plăcea să merg la mare, serios, mi-e dor să văd marea şi să beau câteva beri'', i-a mărturisit Zelenski ziaristului american în interviu, difuzat pe Netflix, într-o serie numită ''Următorul meu invitat nu are nevoie de prezentare: cu David Letterman şi Volodimir Zelenski''.



''Să presupunem că (preşedintele rus Vladimir) Putin are complicaţii de la o răceală şi moare sau cade în mod accidental de la o fereastră. Credeţi că asta (războiul - n.r.) va continua?'', îl întreabă Letterman pe Zelenski.



''Nu, n-ar mai fi război, n-ar mai fi'', răspunde liderul ucrainean, care califică apoi regimul rus drept autoritar şi periculos, pentru că se bazează pe o singură persoană care controlează absolut totul.



Pe parcursul interviului, discuțiile au fost întrerupte la un moment dat de sirenele care anunţă un posibil bombardament rus.

„Din nefericire asta arată că războiul este normal, iar eu cred că războiul nu ar trebui să fie ceva normal şi ni se pare aşa pentru că ne-am obişnuit să auzim sirenele”, declară Zelenski.

La întrebarea lui Letterman ce se poate face într-o astfel de situație, Zelenski îi răspunde cu umor că „nimic”.

🔈 David Letterman witnesses an air raid siren in Kyiv while interviewing President #Zelenskyy#UkraineRussianWar #Ukraine️ #NAFO pic.twitter.com/ZZWFffOwQh