Potrivit operatorului, oprirea automată a unităților 2, 3, 4 și 6 nu a generat niciun risc pentru siguranța instalațiilor, a personalului sau a mediului. Celelalte două reactoare, 1 și 5, se aflau deja în revizie tehnică, ceea ce a dus la suspendarea completă a producției.

Primele trei reactoare au intrat în oprire automată puțin înainte de miezul nopții, după ce filtrele stațiilor de pompare au fost colmatate de meduze. Reactorul 6 a fost oprit câteva ore mai târziu. Specialiștii EDF suspectează că fenomenul este legat de creșterea temperaturii apei, favorizată de încălzirea globală.

O centrală de importanță strategică

Gravelines este alimentată cu apă dintr-un canal conectat la Marea Nordului. Cele șase reactoare ale sale produc, în total, 5,4 gigawați – echivalentul a aproape 900 MW fiecare – ceea ce o plasează printre cele mai mari centrale din Franța.

În ultimii ani, plajele din zonă, situate între Dunkerque și Calais, au înregistrat o creștere semnificativă a populației de meduze, pe fondul încălzirii apelor și al apariției unor specii invazive.

Fenomenul biologic din spatele invaziei

„Meduzele se reproduc mai rapid în ape calde. În zone precum Marea Nordului, unde temperatura crește, perioada de reproducere se prelungește considerabil”, explică Derek Wright, expert în biologie marină din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice pentru Pescuit din SUA, citat de Reuters.

O altă cauză a răspândirii acestor organisme o reprezintă transportul pasiv: meduzele se pot atașa de carenele navelor și pot fi purtate în diferite regiuni ale lumii.

În Marea Nordului a fost detectată, în 2020, o specie invazivă originară din nord-vestul Pacificului – meduza lunară asiatică (Aurelia coerulea). Aceasta preferă apele liniștite, bogate în plancton, cum sunt porturile și canalele, și a mai provocat probleme similare la centrale nucleare din China, Japonia și India.

Deși nu sunt periculoase pentru oameni, meduzele invazive pot crea dificultăți serioase în infrastructuri critice, cum s-a întâmplat la Gravelines.