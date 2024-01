Miercuri, ”către ora (locală) 11.00 (10.00, ora României), un avion de tip Il-76 s-a prăbuşit în regiunea belgorod”, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează News.ro.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region



There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died



The estimated value of the plane is 27 million dollars.



The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7