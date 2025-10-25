Cum a fost posibil?

Băiatul a fost internat la Spitalul Tauranga, pe Insula de Nord, după ce a acuzat dureri abdominale intense timp de patru zile. În timpul consultației, el le-a spus medicilor că înghițise între 80 și 100 de magneți mici, însă intervenția chirurgicală a scos la iveală o realitate mult mai gravă: în intestinul său se aflau aproape 200 de magneți.

Potrivit raportului publicat în New Zealand Medical Journal, imaginile radiologice au arătat patru lanțuri magnetice prinse în diferite zone ale intestinului. Magneții, atrăgându-se între ei, au blocat circulația sângelui și au produs necroză intestinală — o complicație care i-a pus viața în pericol. Medicii au fost nevoiți să îndepărteze o porțiune din intestin pentru a salva pacientul.

„Cazul evidențiază nu doar pericolele ingerării de magneți puternici, ci și riscurile asociate accesului copiilor la produse periculoase vândute online”, au precizat medicii care au tratat adolescentul.

Băiatul le-a spus acestora că magneții ar fi fost cumpărați de pe platforma Temu, însă investigațiile sunt în curs.

Reacția companiei străine

Reprezentanții platformei de comerț online au transmis că regretă incidentul și că fac verificări pentru a stabili originea produsului:

„Ne pare rău să aflăm despre acest caz și îi dorim tânărului o recuperare completă. Deocamdată, nu putem confirma dacă magneții provin de pe Temu și ce produs este implicat”, a declarat un purtător de cuvânt pentru New York Post.

Autoritățile neozeelandeze au interzis comercializarea magneților de dimensiuni mici, dar extrem de puternici încă din 2013, după o serie de incidente similare. Totuși, mulți astfel de produse pot fi cumpărate în continuare online, prin intermediul platformelor internaționale.

Adolescentul a petrecut opt zile în spital, timp în care a fost monitorizat atent, iar recuperarea sa este în curs. Medicii avertizează părinții să fie vigilenți și să verifice cu atenție obiectele de tip jucărie magnetică sau accesorii decorative pe care copiii le pot accesa ușor.

„Chiar și câțiva magneți înghițiți pot fi letali. În acest caz, a fost un miracol că băiatul a supraviețuit”, au subliniat specialiștii.