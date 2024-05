Ce a pățit profa după aventura de o noapte cu minorul de 15 ani

Femeia în vârstă de 30 de ani a fost găsită vinovată.

În fața instanței, dascălul a încercat să dea vina pe comportamentul elevilor.

Procurorii au reușit să demonstreze că profesoara de matematică a avut o aventură de o noapte cu un elev de 15 ani, apoi a rămas însărcinată cu un al doilea băiat, de aceeași vârstă.

Unul dintre elevi a mărturisit în fața judecătorilor că a fost abuzat.

Cazurile de abuz sexual asupra minorilor pot fi semnalate la numărul 116.111.

📸#Salford teacher, Rebecca Joynes, leaving court after being found guilty of sexual activity with two teenage boys.



The 30-year-old was a teacher when she fell pregnant by a teenager - whilst suspended for sleeping with another pupil.



Joynes is on bail until sentencing. pic.twitter.com/ZC0J4xjooa