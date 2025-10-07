În ultimul timp, o curiozitate aparent banală a stârnit interesul publicului: ce înălțime are, de fapt, președintele Rusiei?

Diferența vizibilă care a atras atenția

În timpul recentei întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, numeroși observatori au remarcat diferența de statură dintre cei doi lideri. Imaginile devenite virale pe rețelele de socializare au readus în prim-plan întrebarea despre înălțimea reală a liderului rus, un detaliu despre care Kremlinul a fost mereu discret.

Câți centimetri măsoară președintele Rusiei

Potrivit celor mai frecvent citate estimări, Vladimir Putin are aproximativ 170 de centimetri înălțime. În unele surse mai vechi, cifrele variază între 168 și 172 cm, însă 1,70 metri este valoarea cea mai des menționată.

De-a lungul timpului, înălțimea liderului rus a fost subiect de glume, comparații și speculații, mai ales în contextul aparițiilor oficiale alături de politicieni occidentali semnificativ mai înalți.

Cine este Vladimir Putin: de la KGB la conducerea Rusiei

Născut la 7 octombrie 1952 în Leningrad (actualul Sankt Petersburg), Vladimir Putin a urmat o carieră în serviciile secrete sovietice, fiind ofițer în KGB înainte de a păși în politică.

A preluat puterea la finalul anului 1999, după demisia lui Boris Elțîn, devenind președinte interimar, iar ulterior ales oficial în martie 2000.

După două mandate consecutive (2000–2004 și 2004–2008), a ocupat funcția de prim-ministru al Rusiei în perioada 2008–2012, revenind apoi la Kremlin în 2012, unde se află și astăzi.

În 2018, a fost reales cu o largă majoritate, iar modificările constituționale aprobate în 2020 i-ar putea permite să rămână la putere până în 2036, dacă va continua să câștige alegerile.

Un lider respectat și contestat deopotrivă

De peste două decenii, Vladimir Putin domină scena politică rusă. Pentru susținătorii săi, el este omul care a readus stabilitatea și prestigiul Rusiei după perioada dificilă a anilor ’90.

În schimb, criticii săi – atât din interiorul țării, cât și din Occident – îl acuză de autoritarism, restrângerea libertăților civile și centralizarea excesivă a puterii.

Chiar și așa, influența sa asupra evoluției Rusiei post-sovietice și asupra echilibrului global de forțe rămâne incontestabilă.

Înălțimea lui Vladimir Putin – un detaliu aparent minor – continuă să fascineze opinia publică, la fel ca întreaga personalitate a celui care, de peste 20 de ani, conduce una dintre cele mai mari puteri ale lumii.