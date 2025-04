Politicianul era pe lista Kamelei Harris pentru funcția de vicepreședinte a SUA. Din primele informații, piromanul este un bărbat în vârstă de 38 de ani care a întrat în locuință și ar fi montat un dispozitiv artizanal ca să declanșeze focul.

Membrii familiei s-au trezit în casa în flăcări, iar autoritățile au intervenit rapid pentru stingerea incendiului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Photos of some of the damage caused by the arson at Pennsylvania Gov. Josh Shapiro's mansion https://t.co/s7VPo3x7vk pic.twitter.com/ghyqY6J1Ef