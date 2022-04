„O camera de tortură a fost descoperită într-un sanatoriu pentru copii din Bucea de către procurori și ofițeri ai poliției regionale din Kiev”, a afirmat procuroarea generală a Ucrainei.

Torture chamber was discovered in a children's sanatorium in Bucha by prosecutors and Kyiv Regional police officers. We will establish all the circumstances of war crimes committed by the Russian Federation, the persons involved and bring them to justice. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/9ls53SEbV1