Boris Johnson, implicat într-un incident rutier în apropierea Parlamentului Britanic. Un protestatar a atacat convoiul premierului

Incidentul a dus la o tamponare între acest vehicul și un Range Rover, care făcea parte din convoi și care se află în spatele acestei mașini în care se s-ar fi aflat și Borin Johnson. Ambele mașini au plecat rapid de la locul incidentului, Jaguarul în care afla premierul britanic fiind avariat în partea din spate. Secena a fost surprinsă de Steve Bray, un demonstrant anti-Brexit. Mai mult, fotografiile surprinse la fața locului îl arată pe demonstrantul care a generat incidental reținut de forțele de ordine. Surse oficiale de la biroul din Downing Street afirmă că nu au fost victime umane, iar protestatarul a fost reținut după ce a avariat Jaguarul cu care s-ar fi deplasat Boris Johnson. Purtătorul de cuvânt al premierului susține că Boris Johnson se afla în mașină la momentul incidentului.

🚨 BREAKING: Boris Johnson has been involved in a car crash outside Parliament https://t.co/LOfVbNLPGE