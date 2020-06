VIDEO George Floyd - Black Lives Matter. Proteste violente în Londra/Statuie din Bristol, demolată/Mesajul lui Boris Johnson

Protestele antirasism din Marea Britanie au fost „subminate de banditism”, a spus duminică premierul Boris Johnson, după protestele din ultimele 48 de ore. Johnson a transmis că cei cei implicați în luptele cu polițiștii vor fi trași la răspundere.

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.