Sindicatele din Învățământ sunt decise să continue greva generală care a blocat activitatea în școli și pune sub semnul întrebării desfășurarea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat. Într-un comunicat de presă transmis duminică, organizațiile profesorilor transmit că solicită Guvernului o garanție, sub forma unei OUG. În exclusivitate la Realitatea Plus, Marius Nistor, liderul FSE “Spiru Haret”, a precizat că semnalele din teritoriu nu sunt pozitive, pentru că cei mai mulți dascăli se tem că Guvernul încearcă să-i amăgească.