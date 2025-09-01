Avionul Ursulei von der Leyen, obligat să aterizeze fără GPS în Bulgaria, după ce rușii ar fi bruiat sistemele de navigație

Aterizarea șefei CE a fost decalată cu aproximativ o oră (foto arhivă: Profimedia)
Un avion care o transporta pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Plovdiv, ar fi fost afectat de blocarea sistemelor moderne de navigație GPS, iar incidentul este tratat ca o posibilă operațiune de interferență rusă, potrivit unor surse citate de The Financial Times. Piloții aeronavei au fost nevoiți să se ghideze după hărți de navigație clasice pentru a putea ateriza în siguranță. „Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică.”, a declarat șefa Comisiei Europene imediat după incident. 

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficialii citați de publicația britanică. Un alt oficial a precizat că avionul în care se afla Ursula von der Leyen a survolat aeroportul timp de o oră, înainte ca pilotul să ia decizia de a ateriza manual, folosind hărți de navigație tradiționale.

Autoritățile de la Sofia au confirmat incidentul și faptul că e o tactică folosită de Rusia

Contactate de Financial Times, autoritățile bulgare au transmis că, potrivit sursei citate, astfel de atacuri de bruiaj asupra sistemelor GPS s-au intensificat imediat după declanșarea invaziei rusești în Ucraina. „Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor GPS, ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”, au declarat oficialii.

Așa-numitele bruiaje și falsificări ale semnalului GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru protejarea siturilor sensibile. Însă incidența acestora a crescut semnificativ în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia în ultimii ani, afectând avioane, nave și civili care folosesc acest serviciu pentru navigația de zi cu zi.

Guvernele UE au avertizat că astfel de tactici pot provoca dezastre aeriene majore, întrucât pot lăsa avioanele comerciale fără coordonate de aterizare în timpul zborului.