Toate cele şase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni aparţinând unei corporaţii au murit după ce aeronava s-a prăbuşit şi a ars pe un câmp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sâmbătă dimineaţa devreme, au anunţat autorităţile locale şi federale.

Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, venea dinspre Las Vegas şi s-a prăbuşit în apropierea aeroportului French Valley, la circa 140 de km sud de Los Angeles, în jurul orei locale 4:15 a.m. (11.15 ora României), a precizat Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

Detalii despre pasageri nu au fost disponibile imediat.

O înregistrare video aeriană a presei locale arată rămăşiţe carbonizate sub forma unui avion de mici dimensiuni, pe un câmp situat peste drum de aeroportul French Valley.

