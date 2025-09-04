Angajații au alertat poliția

Personalul restaurantului i-a oferit mâncare, dar, în același timp, a sunat la poliție. Oamenii legii au identificat rapid locuința copilului, situată la mică distanță, și s-au deplasat acolo pentru a se asigura că totul este în regulă.

Pentru a ajunge la ușa casei, polițiștii au fost nevoiți să sară gardul, deoarece poarta era încuiată. Când au bătut la ușă, părinții au răspuns încă buimaci de somn, convinși că fiul lor se afla în pat. Abia atunci și-au dat seama că micuțul lipsise minute bune din locuință.

Întrebarea care i-a surprins pe agenți

Aventura l-a speriat pe copil, care, odată văzând polițiștii, i-a întrebat cu inocență dacă nu cumva va fi dus la închisoare pentru „obrăznicia” sa.

Autoritățile au confirmat că băiatul nu a pățit nimic și au transmis că familia urmează să fie monitorizată, pentru a se evita pe viitor incidente similare.