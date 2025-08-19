Echipajul Smurd Alezzi a fost alertat, marți, de către părinții unui băiețel în vârstă de 6 ani, cu privire la dispariția acestuia în zona plajei Zanzibar din Mamaia Nord (complexul Alezzi), potrivit presei locale.



La momentul dispariției, copilul purta pantaloni scurți, albaștrii cu buline colorate, au transmis reprezentanții ISU Constanța. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție.

Copilul a fost găsit în zona plajei Hanul Piraților, acesta fiind predat în siguranță părinților.

Tot marți, salvamarii din Eforie Nord au găsit o fetiță de 6 ani, din Târgu Jiu. Micuța s-ar fi rătăcit de părinți, iar salvamarii au dus-o la punctul de lucru de pe plaja Belona.

"S-a rătăcit, dar a fost găsită de salvamari. În atenția părinților Daianei, o fetiță frumoasă de 6 ani, din Târgu Jiu.

Fetița dumneavoastră se află în siguranță la punctul de salvamar de pe plaja Belona, Eforie. Este bine, dar îi este tare dor de voi. Vă rugăm să veniți de urgență să o preluați. Dragi turiști, vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru ca părinții Daianei să afle , cât mai repede, unde este că fetița lor", este mesajul postat, marți, pe Facebook.