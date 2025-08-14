Cum a fost posibil?

Incidentul a avut loc joi, în zona San Vito di Cadore, la altitudinea de 2.500 de metri, pe poteca Ferrata Berti. Deși zeci de trasee fuseseră închise în urmă cu o săptămână, bărbatul a trecut de bariere și de panouri de atenționare aflate atât în engleză, cât și în italiană. Plecat din Passo Tre Croci, lângă Cortina d’Ampezzo, turistul a ajuns în zona periculoasă și, în jurul orei 15:30, a sunat la numărul de urgență panicat de pietrele care cădeau din versanți.

Operațiunea de salvare a fost dificilă din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a necesitat intervenția a două elicoptere și a unei echipe de salvatori alpini. Potrivit autorităților locale, doar zborul aparatelor a costat 11.160 €, restul sumei reprezentând cheltuieli logistice și de personal.

Șeful serviciului alpin din San Vito di Cadore, Nicola Cherubin, a subliniat că bărbatul a avut noroc să scape nevătămat. Însă, spre deosebire de turiștii din statele membre UE, care beneficiază de reduceri sau acoperirea costurilor prin acorduri europene, britanicul va suporta întreaga sumă, consecință directă a Brexitului.

„Acest caz ar trebui să fie o lecție pentru toți turiștii. Muntele trebuie abordat cu respect și prudență. Elicopterele sunt vitale pentru salvări rapide, dar nu trebuie folosite inutil, punând în pericol echipele de intervenție și pe cei care chiar au nevoie de ele”, a declarat Giuseppe Dal Ben, comisar al autorității sanitare din Dolomiți.

În ultimele luni, riscul de căderi de pietre în Dolomiți a crescut considerabil, pe fondul temperaturilor extreme și al fenomenelor meteo asociate schimbărilor climatice.