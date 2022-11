Furtuna s-a produs în partea de sud a Australiei, iar din cauza fenomenelor meteo extreme peste 70.000 de oameni au rămas fără curent electric. Potrivit autorităților, s-au înregistrat peste 423 de mii de fulgere, iar vântul a atins o viteză de 100 de kilometri pe oră.



Furtuna a doborât zeci de copaci și a distrus locuințe, dar și terase. Mai mult, la serviciul de ambulanță ai fost înregistrate peste o mie de apeluri de la oameni care au avut nevoie de sprijin, iar autoritățile au intervenit pentru a îndepărta pomii. Un copac de 30 de metri înălțime a căzut peste mai multe mașini, iar curțile și terasele oamenilor au fost inundate.

This was yesterday on Saturday the storm in Adelaide, South Australia flooded my backyard under the shelter bit #Adelaide #storm #Flood #SouthAustralia pic.twitter.com/ep91sn7AbB