„Dacă putem descoperi cine are legături cu atacul, ne vom lansa în urmărirea lor", a declarat generalul Kenneth McKenzie în cadrul unei conferinţe de presă.



"Am transmis cu claritate de la început că ne rezervăm dreptul de a acţiona împotriva SI în Afganistan", în pofida retragerii militarilor, a subliniat el. "Şi facem mari eforturi în prezent pentru a stabili cine are legături cu acest atac laş şi suntem gata să acţionăm împotriva lor", a mai spus el.



De asemenea, el a avertizat că noi atentate sunt posibile.



"Credem că ei intenţionează să continue aceste atacuri şi ne aşteptăm ca astfel de atacuri să continue", a spus generalul McKenzie, estimând că în trecut acest grup a avut tendinţa de a comite "atacuri multiple".



El a mai afirmat că "ameninţarea cu un atentat sinucigaş cu un vehicul" este "în prezent foarte ridicată".