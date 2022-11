Cel puțin o persoană a murit, din datele preliminare și altele au fost rănite. Un bilanț complet nu a fost stabilit, momentan. Explozii au fost auzite și în regiunea Nikolaev. În Liov, potrivit presei internaționale e blackout total.

„Sunt 9 răniți până acum în urma exploziilor din Capitală. 8 dintre ei sunt internați în Kiev Medzakladi. O victimă a primit ajutor la fața locului”, a spus Vitali Klitschko - primarul Kievului.



Apărarea antiaeriană a Ucrainei a eliminat o parte dintre ele. Forţele ruseşti vizează din ce în ce mai mult infrastructura critică ucraineană în ultimele săptămâni, în cel mai amplu val de atacuri, de săptămâna trecută, când au tras peste 100 de rachete.

Anton Geraşcenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, a distribuit o înregistrare video în care se vede cum o rachetă rusească zboară deasupra regiunii Harkov.

Ukraine is now under one more Russian missile attack. A residential building in the Kyiv region has been hit.



Massive power outages are happening not just in Ukraine but in Moldova too. pic.twitter.com/rdOAIvrEBR