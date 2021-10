Până la sosirea oamenilor legii, atacatorul a reușit să fugă cu o camionetă pentru remorcări. Acesta purta încă echipamentul medical specific, potrivit martorilor.

Vehiculul a fost sesizat de poliție în oraș, o oră mai târziu, după ce a un trecător a anunțat forțele de ordine în legătură cu prezența unui bărbat înarmat în zonă.

BREAKING: 1 Person shot and killed inside @TJUHospital, 2 @PhillyPolice officers shot during shootout with suspect… still waiting on conditions of suspect and officers. All 3 were transported to Presbyterian Medical Center. @CBSPhilly on scene. pic.twitter.com/Ht4iLBucpV