Atac armat în Florida: femeie împușcată în gât în fața casei, suspectul s-a ascuns în piscină

Sursă: Realitatea.net

Un caz șocant a avut loc în Florida, unde o femeie a fost împușcată în gât chiar în fața locuinței sale, în timp ce copiii ei se aflau în apropiere. Suspectul, un bărbat de 40 de ani, este acum acuzat de tentativă de omor și alte infracțiuni grave.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit anchetatorilor din cadrul Departamentului de Poliție Wildwood, incidentul a avut loc în cursul nopții, în jurul orei 23:30, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la o ceartă urmată de focuri de armă.

La sosirea echipajelor, victima a fost găsită întinsă pe aleea de acces, cu o rană gravă în zona gâtului. Femeia a fost transportată de urgență cu elicopterul la spital, starea sa fiind critică.

Advertising

Advertising

Principalul suspect, identificat ca Robert Anthony Morgan, ar fi încercat să fugă de la locul faptei. Martorii susțin că acesta ar fi târât victima înapoi spre locuință după împușcătură, înainte de a se ascunde.

Bărbatul a fost observat intrând printr-o ușă de garaj întredeschisă, după care s-ar fi refugiat în piscina din curtea din spate. Polițiștii l-au găsit în apă și l-au reținut fără incidente.

Copiii femeii erau în apropiere

În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit o armă de foc în garaj și urme de sânge pe drumul care ducea către casă. De asemenea, ancheta a scos la iveală faptul că între suspect și victimă existau antecedente de violență domestică.

Un detaliu extrem de grav este faptul că cei patru copii ai femeii se aflau în locuință în momentul atacului, la doar câțiva pași de locul în care s-a produs agresiunea.

Robert Anthony Morgan a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor calificat, vătămare corporală gravă, folosirea ilegală a unei arme de foc și deținerea unei arme de către o persoană condamnată anterior. Acesta a fost prezentat în fața instanței și este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz violent.