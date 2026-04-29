Fost director al FBI, pus sub acuzare pentru o postare online

Sursă: Realitatea.net

Fostul director al FBI a fost pus sub acuzare pentru o postare din mediul online! Acesta a încărcat pe rețele o fotografie cu niște scoici pe o plajă, despre care oficialii americani afirmă că reprezintă o amenințare la adresa președintelui Donald Trump.

Oficialii SUA susțin că postarea era o amenințare pentru Trump

În imagine se pot observa mai multe scoici care formau numerele 86 și 47, care ar reprezenta un apel ca liderul de la Casa Albă să fie eliminat.

În acest context, fostul director al FBI a declarat: „Sunt în continuare nevinovat, încă nu mi-e frică.

Cred în sistemul judiciar federal independent, așa că să începem.”

Totodată, experții îndrept susțin că acesta nu poate să fie condamnat, din moment ce pentru acest lucru procurorii ar trebui să demonstreze că fostul director al FBI a acționat cu bună știință pentru a amenința viața lui Donald Trump.