Cole Allen, anchetat pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump

Sursă: Realitatea.net

Bărbatul care a deschis focul la gala presei de la Casa Albă a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump. Dacă va fi găsit vinovat, Cole Allen riscă să fie condamnat la închisoare pe viață.

Bărbatul a deschis focul la gala presei de la Casa Albă

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a lui Cole Allen până la proces. Potrivit ultimelor informații din dosar, atacatorul ar fi lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul Federal Prietenos" și detalia planurile de a asasina înalți oficiali ai administrației Trump, prezenți în sala de bal a hotelului din Washington.

„Domnule președinte, știți dacă dumneavoastră ați fost ținta atacatorului? Nu știu. Așa a părut pentru mine. Am citit un manifest în care scrie că s-a radicalizat. A fost creștin, credincios, iar apoi a devenit anticreștin. A avut multe schimbări.” , a declarat Donald Trump , președintele SUA.

Atacatorul a vorbit foarte puțin în fața instanței și a invocat dreptul de a păstra tăcerea. Secretarul de presă al Casei Albe a descris atacul drept „a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump ", după alte două incidente petrecute în 2024.