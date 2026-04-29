Cole Allen, anchetat pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump
Cole Allen
Bărbatul care a deschis focul la gala presei de la Casa Albă a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump. Dacă va fi găsit vinovat, Cole Allen riscă să fie condamnat la închisoare pe viață.
Bărbatul a deschis focul la gala presei de la Casa Albă
Procurorii au solicitat arestarea preventivă a lui Cole Allen până la proces. Potrivit ultimelor informații din dosar, atacatorul ar fi lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul Federal Prietenos" și detalia planurile de a asasina înalți oficiali ai administrației Trump, prezenți în sala de bal a hotelului din Washington.
„Domnule președinte, știți dacă dumneavoastră ați fost ținta atacatorului? Nu știu. Așa a părut pentru mine. Am citit un manifest în care scrie că s-a radicalizat. A fost creștin, credincios, iar apoi a devenit anticreștin. A avut multe schimbări.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.
Atacatorul a vorbit foarte puțin în fața instanței și a invocat dreptul de a păstra tăcerea. Secretarul de presă al Casei Albe a descris atacul drept „a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump", după alte două incidente petrecute în 2024.
