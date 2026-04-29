Cole Allen, anchetat pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump

29 apr. 2026, 23:21
Bărbatul care a deschis focul la gala presei de la Casa Albă a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump. Dacă va fi găsit vinovat, Cole Allen riscă să fie condamnat la închisoare pe viață.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a lui Cole Allen până la proces. Potrivit ultimelor informații din dosar, atacatorul ar fi lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul Federal Prietenos" și detalia planurile de a asasina înalți oficiali ai administrației Trump, prezenți în sala de bal a hotelului din Washington.

„Domnule președinte, știți dacă dumneavoastră ați fost ținta atacatorului? Nu știu. Așa a părut pentru mine. Am citit un manifest în care scrie că s-a radicalizat. A fost creștin, credincios, iar apoi a devenit anticreștin. A avut multe schimbări.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

Atacatorul a vorbit foarte puțin în fața instanței și a invocat dreptul de a păstra tăcerea. Secretarul de presă al Casei Albe a descris atacul drept „a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump", după alte două incidente petrecute în 2024.

