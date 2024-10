Franz Hofer, edilul orașului, în vârstă de 64 de ani, a fost împușcat mortal de un vânător, care rămâne încă în libertate. Surse din presa internațională, inclusiv RTL Today și CNN, relatează că incidentul a stârnit o mobilizare de urgență a poliției și a trupelor speciale în zona respectivă.

Autoritățile au transmis un apel de precauție pentru locuitori, sfătuindu-i să rămână în case și să-și alerteze vecinii. În timpul operațiunilor de căutare, un vehicul blindat și alte echipamente de urgență au fost desfășurate pentru a intensifica eforturile de găsire a suspectului. De asemenea, anchetatorii analizează dacă a existat și o a treia victimă, însă momentan această informație nu a fost confirmată oficial.

Un alt vânător din zonă, care a preferat să rămână anonim, a declarat pentru CNN că suspectul era cunoscut ca „o persoană dificilă”. Florian Hiegelsberger, lider local al Partidului Popular Austriac, și-a exprimat șocul și tristețea față de această tragedie, declarând că l-a cunoscut bine pe primarul Hofer și că este profund afectat de cele întâmplate. Guvernatorul Thomas Stelzer a fost și el informat despre gravitatea incidentului, exprimându-și îngrijorarea față de atac.

Franz Hofer, the mayor of Kirchberg ob der Donau, a village with around 1,000 residents in Upper Austria, was shot dead this morning. The suspect is currently on the run; the motive remains unclear. https://t.co/A8bpLdIRrK