Membrii unei unități de asalt rusești își acuză comandanții că au desfășurat trupe pentru a-i împiedica să se retragă din vecinătatea primei linii și i-au amenințat cu moartea după ce au suferit pierderi „uriașe” în estul Ucrainei.

Într-un videoclip adresat direct lui Vladimir Putin, peste 20 de soldați relatează că sunt ce a mai rămas dintr-un grup de asalt Storm, potrivit The Guardian, citat de G4Media.ro. Soldații din Kaliningrad i-au cerut Putin să-i salveze de la masacru după ce au fost abandonați, fără provizii, în satul Vodiane, zona Vuhledar, în apropiere de Donețk.

Militarii ruși relatează în mesajul video că ofițerii i-au trimis în prima linie, le-au luat actele și au dispărut, în timp ce în spatele lor sunt instalate unități „de blocaj“, care-i mitraliază dacă se retrag. Brigada a suferit pierderi catastrofale – peste 300 de oameni uciși în doar două săptămâni.

În septembrie 2022, Vladimir Putin spunea despre unitatea specială Storm că „își asumă misiuni deosebit de importante și periculoase în timpul operațiunii militare din Donbas".

„Am stat sub foc deschis de mortiere și artilerie timp de 14 zile. Am suferit pierderi uriașe. Treizeci și patru de persoane au fost rănite și 22 au murit, inclusiv comandantul nostru”, spune Alexander Gorin, un soldat rus, în apelul care a apărut pentru prima dată vineri pe canalele rusești Telegram. Unitatea lor era formată, inițial, la începutul operațiunilor, din 161 de oameni.

Russian soldiers from the "Storm" unit, consisting of both convicts (and likely some mobilised), formed by Russian MoD, published a video revealing they were purposefully sent into slaughter during the assault of Vodyane while blocking units prevented their retreat. The unit… pic.twitter.com/J3citHJOpQ