''Fiu al #Bucovinei: E.S. David Saranga a primit titlul de Cetăţean de onoare al comunei Botoşana în cadrul unei ceremonii deosebite care a avut loc ieri (n.r. duminică)'', se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului în România.

Cu această ocazie, David Saranga s-a arătat onorat de titlul primit din partea autorităţilor din comuna Botoşana, menţionând că în acest loc se simte ca acasă.

"Sunt deosebit de onorat să primesc titlul de cetăţean de onoare al comunei Botoşana. Un loc pe care l-am descoperit acum un an şi unde mă simt ca acasă. Nu am origini româneşti, însă dumneavoastră m-aţi primit în casa voastră cu braţele larg deschise. M-aţi aşezat la masă cu voi, m-aţi îmbrăcat în costumul popular, m-aţi învăţat tradiţiile voastre. Mi-aţi arătat încă o dată că poporul român este un popor primitor şi mândru. Un popor cu tradiţii vechi care se transmit din generaţie în generaţie, într-o ţară cu peisaje extraordinar de frumoase. De aceea, am revenit alături de familia mea care este astăzi prezentă cu noi. Am dorit să le arăt şi lor acest colţ de rai. Dar mai ales să cunoască bunătatea, inteligenţa, demnitatea şi căldura umană a românilor'', a spus ambasadorul Israelului.