"Nivelurile de radiații din interior și din exterior rămân normale și stabile. AIEA continuă să monitorizeze situația", au transmis reprezentanții agenției.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, la rândul său, că drone ale Rusiei au lovit în cursul nopții de joi spre vineri scutul de protecție împotriva radiațiilor de la fosta centrală de la Cernobîl.

„Noaptea trecută, o dronă de atac rusească cu un focos puternic exploziv a lovit adăpostul care protejează lumea de radiații la cea de-a patra unitate de putere distrusă a centralei nucleare din Chornobîl”, a spus Zelenski.

Potrivit șefului statului ucrainean, după o primă evaluare, s-a constatat că atacul a avariat substanțial scutul.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,…