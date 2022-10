Un avion militar Su-34 s-a prăbușit în orașul Eisk, într-o clădire rezidențială. Mobilizarea a fost rapidă, cu ambulanțe și pompieri, elicopterele sunt în aer. Potrivit TASS, care citează ministerul rus al Apărării, avionul respectiv efectua un zbor de antrenament. Incendiul care a cuprins clădirea în urma prăbușirii avionului militar a fost stins.

La spitalul din oraș au fost amenajate opt săli de operații și 11 paturi cu echipamente de resuscitare.

Momentul prăbușirii avionului - În imaginile ce par să fie înregistrate de o cameră de supraveghere apare un avion care pierde rapid din altitudine.

📹 | #BREAKING: Watch the moment a Su-34 fighter jet crashes at a residential building in #Yeysk in #Krasnodar region of #Russia. pic.twitter.com/aooHzXNv5l — EHA News (@eha_news) October 17, 2022

La un moment dat, aparatul de zbor este cuprins de flăcări în aer, după care se prăbușește într-o zonă de blocuri, unde are loc o explozie puternică.

The moment of the crash of the Su-34 in the Russian city of #Yeysk.#Russia pic.twitter.com/X8fTsmHZB2 — خالد اسكيف (@khalediskef) October 17, 2022

Printre cei răniți în urma accidentului se numără și trei copii cu vârste între opt și zece ani. În total, 13 persoane au murit și alte 19 sunt grav rănite.

Mai multe echipe de intervenție au acționat de urgență, însă salvatorilor le-a fost foarte greu să se apropie de bloc din cauza fumului foarte gros.

Footage is circulating of what is reportedly the aftermath of a Russian Su-34 crashing into a block of flats in the city of Yeysk in Krasnodar Territory



Judging by the bangs, it was loaded up with ammunition



The pilot apparently managed to eject pic.twitter.com/AZmPBHsADX — Francis Scarr (@francis_scarr) October 17, 2022

17 apartamente au fost avariate în urma incendiului, care a fost încadrat la gradul patru de dificultate.

The death toll in the crash of the Su-34 in Yeysk increased to 13 people, another 19 were injured. Damaged 72 apartments in two entrances of a residential building #Bayraktar #donatebayraktar #ChinaTaiwanCrisis #taiwanplus2022 #China pic.twitter.com/2k0S7gctG4 — Taiwan & Rising S Company 🇺🇸🇹🇼🇺🇦 (@RisingSC_taiwan) October 18, 2022

Ministerul rus al Apărării a declarat că accidentul a avut loc în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul aeronavei a reușit să se catapulteze și să își salveze viața.

Sursă Foto: TASS